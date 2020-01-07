Сильна повінь в Індонезії: загинули 66 людей

У індонезійській столиці - місті Джакарта - в результаті сильних повенів загинули 66 людей, а ще дві особи рахуються зниклими безвісти. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Зазначається, що очікується продовження негоди, синоптики прогнозують нові дощі.

Понад 35 тисяч людей досі перебувають в урядових будівлях, школах та торгових центрах, які перетворили на тимчасові притулки. Крім того, у місті Бекасі, що на схід від Джакарти, було переселено майже 150 тисяч жителів. Також триває пошук зниклих безвісти.

Попри те, що вода трохи відійшла, у Джакарті та в центральних районах Яви прогнозують до 122 мм опадів. Це може спровокувати нові небезпечні підтоплення.

Нагадаємо, крім цього, сейсмологи зареєстрували біля берегів Індонезії землетрус магнітудою 6,2. Епіцентр землетрусу розташовувався за 315 км до південно-заходу від міста Медан (адміністративного центру провінції Північна Суматра).

У вересні минулого року в Індонезії також був сильний землетрус, в результаті якого загинули 30 людей. Тоді майже 25 тисяч осіб були вимушені покинути своє житло. В регіоні у зв'язку з подією було оголошено надзвичайний стан.