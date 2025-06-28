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Сильный ветер и грозы: прогноз погоды на последние выходные июня

Суббота 28 июня 2025 07:00
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Сильный ветер и грозы: прогноз погоды на последние выходные июня Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на выходные (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине в последние выходные июня снова возобновляется сильный ветер. Также возможны вероятные периодические локальные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

"После временного ветряного затишья, когда наконец погода похожа на лето, в ближайшие выходные в Украине снова возобновляется сильный ветер", - пишет Диденко.

По ее данным, 27-28 июня порывы северо-западного ветра будут достигать местами 15-20 метров в секунду. При этом дожди с грозой предполагаются в восточных областях, на юге, местами в центральной части и на севере.

Западная часть Украины в субботу побудет в сухой погоде.

А вот в воскресенье в Украине вероятны периодические локальные дожди. Температура воздуха снова сдержанная, в течение дня ожидается от +21 до +25 градусов, немного выше в субботу на юге и востоке, от +25 до +28 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве в субботу и воскресенье - сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ожидается от +20 до +22 градусов.

Местами небольшой дождь будет чередоваться с солнечной погодой.

Ранее РБК-Украина писало о том, что в сети распространяется информация, будто уже в ближайшие дни Украину может "накрыть" жара с дневной температурой воздуха чуть ли не до +37 градусов по Цельсию. Однако стоит ли этому верить?

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