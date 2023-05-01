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Сильные квартальные отчеты пока преодолевают страхи рецессии

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Понедельник 01 мая 2023 18:35
Сильные квартальные отчеты пока преодолевают страхи рецессии Amazon и другие флагманы американских индексов "не подкачали" (Фото: GettyImages)
Александр Мартыненко
Александр Мартыненко
глава департамента корпоративного анализа группы ICU

Недельный обзор финансовых рынков главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

На прошлой неделе в центре внимания рынков были финансовые отчеты за прошлый квартал флагманов американских фондовых индексов – Amazon, Meta, Aphabet, Microsoft. И флагманы не подкачали: их доходы превзошли прогнозы, меры по оптимизации расходов уже приносят результаты, и маржи главных бизнес-сегментов растут. Meta даже с оптимизмом смотрит на перспективы текущего квартала.

Вознаграждением от рынков стал скачок цен на акции этих четырех техногигантов, в значительной степени способствовавших недельному росту американских фондовых индексов – S&P 500 на 0,9%, а Nasdaq Composite на 1,3%. В результате компании еще больше усилили влияние техносектора на индексы: вместе с Apple и Nvidia, их доля в рыночной капитализации S&P 500 уже составляет почти четверть.

Сильные квартальные отчеты пока преодолевают страхи рецессии

Неудивительно, что рыночной эйфории от удачных квартальных отчетов не смогли помешать менее оптимистичные макроэкономические новости. Гораздо спокойнее рынки отнеслись к приближению к краху очередного регионального американского банка. В этот раз очередь добралась до First Republic Bank, который в начале прошлой недели сообщил в своем отчете о оттоке около 100 млрд долларов средств со своих депозитных счетов, а в конце недели уже стал готовиться к вероятному переходу под управление государственного регулятора, Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

Впрочем, даже реакцию индекса региональных банков США KBW не назовешь особо бурной – минус 1,5% за неделю. Определенную роль здесь также, по-видимому, играет большая уверенность рынков в способности регуляторов и на этот раз быстро справиться с кризисом.

Также особо не поразили рынки явные признаки все большего экономического охлаждения: резко упал индекс американских потребительских настроений, а рост ВВП США за 1 квартал этого года замедлился до 1,1% в годовом исчислении с 2,6% в предыдущем квартале – все это хуже ожидание. Также продолжилось замедление роста ВВП Еврозоны – уже до 1,3% за прошлый квартал.

В то же время инфляция хоть и снижается, но более медленными, чем ожидалось темпами, и остается очень высокой. Это до сих пор требует жесткой позиции от центральных банков, а значит, все ближе подталкивает западные экономики к рецессии. И даже если сейчас позитив от квартальных отчетов отвлекает мнения инвесторов от таких нелестных экономических перспектив, то есть все шансы к ним вернуться. Причем не дальше, как на этой неделе, когда ФРС и ЕЦБ будут решать дальнейшее повышение ставок. У рынков уже почти нет сомнений, что повышения состоятся, поэтому определяющими, вероятно, будут сопровождающие комментарии руководства регуляторов.

Кто действительно беспокоился о сигналах рецессии, так это игроки рынка нефти: котировки марки Brent упали за неделю еще на 3% – до 79,5 долларов за баррель и таким образом свели на нет все усилия ОПЕК+ вытянуть нефтяные цены "за уши" предупреждениями о сокращении добычи и суровыми прогнозам еще большего дефицита нефти во втором полугодии. В отличие от нефтяного блока, трейдеры уже совсем не уверены в том, что эффектом от восстановления китайского спроса после COVID-кризиса удастся перекрыть потери спроса развитых стран из-за рецессии.

Котировки украинских еврооблигаций в течение прошлой недели не претерпели существенных изменений и закончили неделю в чуть более низком диапазоне 16-20 центов на доллар. В то же время достаточно удачной неделя оказалась для Министерства финансов на внутреннем рынке, которое привлекло в бюджет почти 220 млн долларов и 8,2 млрд гривен практически без изменений процентных ставок. Это помогло правительству рефинансировать погашение почти 90% валютных заимствований.

Процент рефинансированных гривневых заимствований оказался в апреле гораздо меньше – 78%. И скорее всего спрос на гривневые ОВГЗ в дальнейшем будет ослабевать, тем более что лимит банков на "резервные" облигации постепенно исчерпывается. Впрочем, и погашение в следующие два месяца значительно меньше, поэтому благодаря предварительным привлечениям правительство еще сможет удерживать рефинансирование около уровня 100% с начала года.

Наличный курс гривны на прошлой неделе немного укрепился и вернулся к значениям начала апреля – 37,4-38,1 грн/доллар, среди прочего и благодаря тому, что нервозность из-за запрета транзита украинского агроэкспорта через соседние страны ЕС немного утихла.

НБУ ожидаемо воздержался от понижения учетной ставки или дальнейших изменений в дизайне денежной политики и одновременно заметно улучшил макроэкономический прогноз. В частности, регулятор поднял оценку роста ВВП Украины в этом году до 2,0% с 0,3% в январском макропрогнозе, в то же время опустил оценку годовой инфляции до 14,8% с 18,7% и улучшил ожидания по резервам до 35 млрд долларов с 27 млрд долларов.

По мнению НБУ, такое улучшение экономической ситуации может привести к первому снижению учетной ставки уже в последнем квартале этого года, а не во 2 квартале 2024 года, как ожидалось ранее.

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