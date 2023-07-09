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Сильные дожди обрушились на Японию: перекрыты десятки дорог, тысячи людей эвакуируют

Фото: сильные дожди обрушились на Японию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На префектуру Симанэ, что на западе Японии, обрушились проливные дожди, местные власти призвали эвакуироваться 370 тысяч человек из двух городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Сообщается, что в городе Идзумо произошло не менее 15 оползней, а 20 дорог пострадали и были перекрыты из-за разлива рек. По данным властей префектуры и города, из-за перекрытия дорог четыре района города оказались изолированы, хотя линии жизнеобеспечения остались нетронутыми.

Поступило сообщение о том, что один автомобиль упал в реку в городе. Местная полиция и спасатели заявили, что ищут водителя. Пока он объявлен пропавшим без вести.

По данным Японского метеорологического агентства, в Идзумо за шесть часов выпало 109 миллиметров осадков. В связи с тем, что фронт сезонных дождей остается над Японским архипелагом, агентство призвало к осторожности, особенно в западных и юго-западных регионах Японии.

Сильные дожди в Японии

В июне на южную часть Японии обрушился тайфун Мавар, вызвав локальные подтопления и сбои в работе общественного транспорта.

Сильный дождь с ветром нарушил транспортное сообщение, в том числе были отменены многие рейсы скоростных поездов, также заблокирована работа аэропортов в южной префектуре Японии Окинава. В префектурах Гифу, Сидзуока, Аити и Миэ по крайней мере 2 млн человек было рекомендовано временно покинуть свои жилища и эвакуироваться.

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Япония