"Сильное послание России". У Трампа раскрыли детали сделки о недрах с Украиной
Украина и США заключили историческую сделку о недрах. Она необходима для восстановления долгосрочного экономического успеха Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
В Белом доме отметили, что такая сделка "от начала и до конца" представляет собой совместное партнерство между двумя странами, от которого выиграют и США, и Украина.
"Это партнерство представляет собой экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины", - добавили там.
В частности, сотрудничество будет проявляться в сфере долгосрочного восстановления и модернизации на фоне масштабных разрушений, которые были вызваны вторжением России.
Детали сделки
В Белом доме рассказали, что в рамках сделки:
- будет создан фонд, в который будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине;
- деньги из фонда будут инвестировать в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную прибыль как американскому, так и украинскому народу;
- ресурсы фонда могут быть быстро направлены на экономический рост, создание рабочих мест и другие важные приоритеты развития Украины;
- косвенно будет укрепляться частный сектор и создаваться более прочная и долговечная инфраструктура для долгосрочного успеха Украины.
- партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов совета директоров, которые будут совместно принимать решения о распределении ресурсов фонда;
- партнерство также обеспечит высочайший уровень прозрачности и подотчетности, чтобы народ Украины и Соединенных Штатов мог пользоваться плодами восстановления Украины.
- проекты в сфере природных ресурсов будут включать в себя добычу полезных ископаемых, углеводородов и развитие соответствующей инфраструктуры.
- если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, им будет предоставлено право первого выбора - либо приобрести их, либо выбрать покупателя.
"Важно отметить, что это партнерство посылает России сильное послание - США заинтересованы и готовы поддерживать долгосрочный успех Украины. Ни одному государству, компании или лицу, финансировавшему или снабжавшему российскую военную машину, не будет позволено получать выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами фонда", - подчеркнули в Белом доме.
Сделка о недрах
Напомним, первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко во время визита в Вашингтон подписала с США сделку о недрах.
Страны работали над документом несколько месяцев. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, теперь это равноправное соглашение, которое открывает возможности для инвестиций в Украину.
Детальнее о содержании сделки - в материале РБК-Украина.
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