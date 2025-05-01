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"Сильное послание России". У Трампа раскрыли детали сделки о недрах с Украиной

Вашингтон, Четверг 01 мая 2025 21:50
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"Сильное послание России". У Трампа раскрыли детали сделки о недрах с Украиной Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и США заключили историческую сделку о недрах. Она необходима для восстановления долгосрочного экономического успеха Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

В Белом доме отметили, что такая сделка "от начала и до конца" представляет собой совместное партнерство между двумя странами, от которого выиграют и США, и Украина.

"Это партнерство представляет собой экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего Украины", - добавили там.

В частности, сотрудничество будет проявляться в сфере долгосрочного восстановления и модернизации на фоне масштабных разрушений, которые были вызваны вторжением России.

Детали сделки

В Белом доме рассказали, что в рамках сделки:

  • будет создан фонд, в который будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине;
  • деньги из фонда будут инвестировать в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочную прибыль как американскому, так и украинскому народу;
  • ресурсы фонда могут быть быстро направлены на экономический рост, создание рабочих мест и другие важные приоритеты развития Украины;
  • косвенно будет укрепляться частный сектор и создаваться более прочная и долговечная инфраструктура для долгосрочного успеха Украины.
  • партнерство будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов совета директоров, которые будут совместно принимать решения о распределении ресурсов фонда;
  • партнерство также обеспечит высочайший уровень прозрачности и подотчетности, чтобы народ Украины и Соединенных Штатов мог пользоваться плодами восстановления Украины.
  • проекты в сфере природных ресурсов будут включать в себя добычу полезных ископаемых, углеводородов и развитие соответствующей инфраструктуры.
  • если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, им будет предоставлено право первого выбора - либо приобрести их, либо выбрать покупателя.

"Важно отметить, что это партнерство посылает России сильное послание - США заинтересованы и готовы поддерживать долгосрочный успех Украины. Ни одному государству, компании или лицу, финансировавшему или снабжавшему российскую военную машину, не будет позволено получать выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами фонда", - подчеркнули в Белом доме.

Сделка о недрах

Напомним, первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко во время визита в Вашингтон подписала с США сделку о недрах.

Страны работали над документом несколько месяцев. Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, теперь это равноправное соглашение, которое открывает возможности для инвестиций в Украину.

Детальнее о содержании сделки - в материале РБК-Украина.

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