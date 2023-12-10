Силы уже наращиваются. НАТО не собирается ждать, пока Россия восстановит армию, - посол США

По словам посла, даже если восстановление вооруженных сил России после окончания ее войны против Украины займет несколько лет, НАТО нужно исходить из того, что Кремль будет способен на новую агрессию, сказала посол США.

"Важно, что НАТО не будет ждать. НАТО очень сосредоточено на ваших (Латвии с другими странами Балтии, - ред.) потребностях безопасности прямо сейчас", - сказала Смит.

По ее словам, уже есть хорошие новости в области оборонной промышленности - в США удалось существенно увеличить производство оружия и боеприпасов, например, практически удвоить выпуск снарядов калибра 155 мм.

Она также добавила, что европейским странам также удалось увеличить производство.

Она отметила, что во многих странах Европы оборонные предприятия перешли на круглосуточную работу и применяют "очень творческие и новаторские подходы", чтобы и "пополнить запасы армий НАТО, которые сократились, и обеспечить Украине все, что ей необходимо".

Напомним, что вчера генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил о необходимости устранить недостатки в подготовке немецких Вооруженных сил к обороне страны и НАТО.

Он отметил, что времена, предшествовавшие масштабному российскому вторжению в Украину, уже не вернутся и Германии придется привыкнуть к мнению, что "однажды нам, возможно, придется вести оборонную войну".

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