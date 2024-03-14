Силы ССО отработали дронами по россиянам, которые планировали заминировать водоемы (видео)

Украинские военные нанесли удар дронами по личному составу россиян, который планировал заминировать водоемы в одном из населенных пунктов на Южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил Специальных операций (ВСО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Операторы 73-го морского центра ССО во время ведения аэроразведки на Южном направлении обнаружили вражеский автомобиль с лафетом и две лодки. Также на месте находился личный состав противника. Было установлено, что россияне планировали выход, чтобы заминировать водоемы в одном из населенных пунктов", - пишет пресс-служба.

В результате огневого поражения ударными БпЛА техника россиян была уничтожена.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 13 марта, украинские воины ликвидировали еще 970 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 427 840 военных.

На Таврическом направлении потери врага в живой силе составили 408 человек. Также наши воины уничтожили 32 единицы вражеской техники, в том числе: