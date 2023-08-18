RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы спецопераций показали, как работают снайперы на Донецком направлении

Фото: снайперы ССО показали, как работают на Донецком направлении (t me landforcesofukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Снайперы Сил специальных операций продолжают уничтожать оккупантов на востоке Украины. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа снайперов Сил спецопераций на Донецком направлении.

"Каждый выстрел - точно в цель", - говорится в сообщении.

 

Россия несет потери на войне

Следует отметить, что Россия скрывает потери своих оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения в Украину. Российские оппозиционные СМИ подтвердили гибель нескольких десятков тысяч российских солдат.

При этом Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже более 256 тысяч своих военных и тысячи единиц техники.

Напомним, что недавно бойцы ССО в сотрудничестве с другими военными уничтожили российскую станцию радиопомех "Житель" и показали видео боевой работы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныВСУ