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В России пожаловались на самую масштабную атаку дронов на Москву за все время войны

Фото: россияне отражают атаки беспилотников на Москву (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В городском округе Подольск силы противовоздушной Минобороны РФ отбили атаку беспилотников, летевших на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

По его данным, всего в области было сбито уже 10 беспилотников.

"Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", - отметил Собянин.

Ранее мэр сообщал, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.

Российские паблики обнародовали видео уничтожения воздушных целей.

Обстрелы территории России

В ночь на 21 августа, возле российского города Новошахтинск в результате сбития ПВО ракеты вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, взрывы из-за атаки дронов и работы ПВО прозвучали в Брянской области.

Тем временем в США заявили, что Россия перемещает определенное количество войск в взятые под контроль ВСУ населенные пункты Курской области.

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