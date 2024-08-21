В России пожаловались на самую масштабную атаку дронов на Москву за все время войны

В городском округе Подольск силы противовоздушной Минобороны РФ отбили атаку беспилотников, летевших на Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
По его данным, всего в области было сбито уже 10 беспилотников.
"Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", - отметил Собянин.
Ранее мэр сообщал, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.
Российские паблики обнародовали видео уничтожения воздушных целей.
В ночь на 21 августа, возле российского города Новошахтинск в результате сбития ПВО ракеты вспыхнул масштабный пожар.
Кроме того, взрывы из-за атаки дронов и работы ПВО прозвучали в Брянской области.
Тем временем в США заявили, что Россия перемещает определенное количество войск в взятые под контроль ВСУ населенные пункты Курской области.
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