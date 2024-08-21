В России пожаловались на самую масштабную атаку дронов на Москву за все время войны

По его данным, всего в области было сбито уже 10 беспилотников.

"Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за все время", - отметил Собянин.

Ранее мэр сообщал, что на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, работают специалисты экстренных служб.

Российские паблики обнародовали видео уничтожения воздушных целей.