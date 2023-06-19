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Силы ПВО уничтожили все цели во время ночной атаки по Украине

Фото: ПВО уничтожила все цели, которые РФ запустила во время обстрела Украины 19 июня (иллюстрация/youtube)
Автор: Наталия Гурковская

Силам ПВО удалось "приземлить" все вражеские цели, которые оккупанты запустили по Украине во время обстрела на понедельник, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, ночью 19 июня 2023 года противник нанес удар на южном и восточном направлениях четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" и четырьмя ударными дронами иранского производства "Shahed-136/131".

"Все восемь воздушных целей уничтожены противовоздушной обороной в зонах ответственности воздушного командования "Юг" и воздушного командования "Восток", - говорится в сообщении.

Как отмечают военные, пуски крылатых ракет осуществлялись с подлодки в Черном море, а дронов-камикадзе - с восточного побережья Азовского моря.

Детали поражения враждебных целей

По данным полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, этой ночью уничтожены 4 "Шахеда" и 4 крылатых ракеты "Калибр".

"Наши коллеги сообщали, что на юге осуществляется определенная ротация кораблей на боевом дежурстве. Вот собственно с подлодки этой ночью был нанесен удар четырьмя "Калибрами", - рассказал он во время телемарафона.

Как добавил спикер, четыре "Калибра" - это то количество ракет, которое может нести эта лодка.

"Враг нанес удар и все они (ракеты, - ред.) были уничтожены нашей противовоздушной обороной", - констатировал Игнат.

Так же, по его словам, в то же время, на юге примерно с 01:00 до около 03:00 также было уничтожено 4 БПЛА "Шахед131/136"

Атака по Украине 19 июня

Ночью, 19 июня, в южніх и восточных областях звучал сигнал воздушной тревоги. О взрывах сообщали в Одессе и Запорожье - сообщалось о работе ПВО. В командовании Воздушных сил ВСУ заявляли о пусках ракет и дронов по Украине. Позже стало известно, что, в частности, Одесская область была атакована ракетами "Калибр".

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