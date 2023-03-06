Силы ПВО уничтожили вражеские дроны над Харьковской областью

ПВО Украины в ночь на 6 марта уничтожила вражеские дроны в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram .

"Однако это не все враждебные "Шахеды", наше ПВО продолжает работать по целям", - сообщил Мельник.

Отмечается, что уничтожены вражеские БПЛА, которые шли в районе Балаклеи и Змиева.

Как сообщалось, российские оккупанты утром в среду, 1 марта, обстреляли Чугуев Харьковской области. Зафиксировано три "прилета". Ранения получили мужчина 52 лет и 13-летний мальчик. Россияне обстреляли Чугуев ракетами типа С-300. Также повреждено учебное заведение и котельная.

Напомним, что в Киеве и области была объявлена тревога из-за того, что в небе над регионом был обнаружен воздушный объект.

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