Силы ПВО уничтожили три "шахеда" в трех областях Украины ночью

Три дрона-камикадзе "Шахед" сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины сразу в трех областях в ночь на среду, 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" .

"По состоянию на 01.30 05 июля подразделениями ВвК "Восход" уничтожены 3 БпЛА "Shahed-136": по одному в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в частности, российская оккупационная армия ночью и утром, 5 июля, атаковала дронами Днепропетровскую область. В этом регионе был сбит один беспилотник типа "Шахед-136". Согласно данным Генштаба, за сутки ВСУ уничтожили 670 оккупантов и 12 вражеских БПЛА.