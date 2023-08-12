Силы ПВО уничтожили три дрона-камикадзе в Запорожской области

Этой ночью российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления. Захватчики выпустили пять ударных беспилотников типа Shahed-136/131.

Силы противовоздушной обороны уничтожили три "Шахеда" в пределах Запорожской области.

Атаки России

Россия продолжает хаотично обстреливать Украину ракетами разных типов и дронами-камикадзе иранского производства.

Так, вчера, 11 августа, российская армия в очередной раз атаковала Украину ракетами. Оккупанты выпустили четыре аэробалистические ракеты типа "Кинжал" в направлении аэродрома Коломыя в Ивано-Франковской области.

Одну ракету удалось сбить в пределах Киевской области, но другие ударили по Прикарпатью. В результате циничной атаки погиб 8-летний мальчик.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.