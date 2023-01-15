RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы ПВО уничтожили пять российских дронов "Ланцет" (видео)

Фото: бойцы ПВО уничтожили 5 вражеских дронов-камикадзе "Ланцет" (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили пять российских дронов-камикадзе "Ланцет", которыми оккупанты хотели атаковать ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Facebook.

Вражеские беспилотники уничтожили подразделения ПВО 28-й омбр. Оккупанты с помощью дронов "Ланцет" хотели атаковать украинские позиции.

"Противник планировал ими нанести удары по позициям украинских защитников, однако эта его попытка "разлетелась" вдребезги, как и беспилотники", - отметили в Сухопутных войсках.

Напомним, за минувшие сутки наши защитник уничтожили более 600 оккупантов, 26 ракет и 5 дронов врага.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дрониПВОВойна в УкраинеВойна России против Украины