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Силы ПВО сбили вражеский "Шахед" над Днепропетровской областью

Воскресенье 25 февраля 2024 07:55
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Силы ПВО сбили вражеский "Шахед" над Днепропетровской областью Фото: ПВО сбила "Шахед" над Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Подразделения противовоздушной обороны ПВК "Восток" уничтожили российский дрон-камикадзе типа "Шахед" в небе Днепропетровской области сегодня ночью, 25 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Ночью бойцы ПВК "Восток" уничтожили вражеский беспилотник. Его приземлили в Новомосковском районе", - заявил глава Днепропетровской ОВА.

По его словам, также ночью снова под ударом был Никопольский район. Враг направил дрон-камикадзе на райцентр, в результате чего повреждена хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.

Атака "Шахедов" 25 февраля

Российские войска в ночь с 24 на 25 февраля атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" с нескольких направлений. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что несколько груп дронов залетели в воздушное пространство Украины с территории временно оккупированных регионов. Воздушная тревога была объявлена в ряде центральных, северных и южных областей.

Под утро сообщалось о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области. В Воздушных силах также предупреждали об угрозе беспилотников в данном регионе. Также о работе сил ПВО бо вражеским ударным дронам сообщали в Киевской ОВА.

Позже стало известно, что ночью силы ОК "Юг" уничтожили шесть дронов-камикадзе типа "Шахед". Система ПВО работала в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

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ПВО Дрони Вторжение России в Украину Днепропетровская область
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