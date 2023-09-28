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Силы ПВО сбили ночью более 30 ударных дронов, - Гуменюк

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 28 сентября массированно атаковала Украину. Противовоздушная оборона сбила более 30 "шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, что враг направил несколько групп ударных дронов из разных направлений. По ее словам, фактически вдоль всего южного направления работала противовоздушная оборона, в частности, в Николаевской и Одесской областях.

"Враг направил ударные беспилотники в разные направления, в том числе и на центральные регионы. Итоги атаки еще подбили, потому что была массирована. Но работа ПВО была достаточно результативной. Более 30 дронов были уничтожены, более точную цифру подведет Генштаб", - сказала она. Гуменюк.

Атака на Украину

Следует отметить, что воздушную тревогу на юге Украины объявили вечером 27 сентября. Отбои объявили только после 4:00.

Воздушные силы предупреждали об угрозе дронов в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях. В сети сообщали о взрывах из-за работы ПВО.

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