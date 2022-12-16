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Силы ПВО сбили в Винницкой области 6 ракет, еще 5 - на юге

Фото: силы ПВО сбили 11 ракет в трех областях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы противовоздушной обороны сегодня сбили 11 российских ракет в трех областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова.

Так, в небе над Винницкой областью ПВО сбила шесть ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.

Кроме того, бойцы Воздушного командования "Юг" сбили еще три ракеты в Херсонской области и две ракеты в небе над Николаевской областью. По предварительным данным, на юге сбили российские "Калибры".

Напомним, российские войска выпустили сегодня в направлении Киева 40 ракет, из которых 37 были сбиты.

Кроме того, наши защитники сбили десять ракет в Днепропетровской области.

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