ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Военные сбили четыре ракеты, которые россияне выпустили вечером по Украине

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 21:55
Военные сбили четыре ракеты, которые россияне выпустили вечером по Украине Фото: военные сбили четыре ракет, которые россияне выпустили вечером по Украине (defence-ua com)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские системы противовоздушной обороны сбили четыре российских ракеты, запущенных в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram и Воздушное командование "Восток".

"Сегодня ПВО обезвредило ракеты, запущенные в направлении Запорожья и двух соседних крупных городов. В каждый город благодаря нашим защитникам не долетело по меньшей мере по две ракеты", - написал Старух.

Военные отмечают, что оккупанты направили 5 управляемых авиационных ракет Х-59 с Су-35 по объектам Днепропетровской и Запорожской областей.

Так, одна ракета была сбита в Запорожской области. В Днепропетровской области одна ракета была уничтожена в Криворожском районе и ещ две - в районе населенного пункта Синельниково.

Напомним, вчера россияне выпустили десять ракет по Запорожью. Они попали по объектам инфраструктуры областного центра и повредили линию электропередач.

Кроме того, в ночь на 27 сентября оккупанты снова нанесли ракетные удары по Запорожью, есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье ПВО
NEWS
Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи
Украина получит от США еще 18 HIMARS в рамках нового пакета помощи
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана