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Силы ПВО сбили на юге Украины минимум 15 дронов, однако есть попадания, - Гуменюк

Воскресенье 01 октября 2023 07:45
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Силы ПВО сбили на юге Украины минимум 15 дронов, однако есть попадания, - Гуменюк Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россия снова атаковала юг Украины беспилотниками по типу "Шахед". Силам ПВО удалось сбить более 15 беспилотников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, оперативная обстановка на юге Украины остается достаточно напряженной. Предварительно, силы ПВО в регионе ночью сбили не менее 15 дронов.

"Южные регионы снова оказались под дроновой атакой смешанного типа. Враг пытался путать маршруты, максимально нагружать нашу систему противовоздушной обороны. В нашей зоне ответственности уничтожены по меньшей мере 15 ударных беспилотников типа "Шахед", подавляющее большинство в Одесской области - 14, и один в Николаевской" , – сказала она.

Гуменюк рассказала, что, к сожалению, в Николаевской области зафиксировано попадание в складские помещения, там продолжается спасательная операция - тушение пожара. Информация о пострадавших не поступала.

Атака по Украине 1 октября

В ряде областей Украины сегодня ночью, 1 октября объявили о воздушной тревоге . Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе атаки ракетами и дронами. Взрывы раздались в Харькове , Одессе и Запорожье .

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Война России против Украины атака дронов ПВО
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