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Силы ПВО сбили две вражеские ракеты в небе Днепропетровской области

Понедельник 18 сентября 2023 08:01
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Силы ПВО сбили две вражеские ракеты в небе Днепропетровской области Фото: силы ПВО сбили две вражеские ракеты в небе Днепропетровской области (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Украинские силы противовоздушной обороны в небе Днепропетровской области уничтожили две вражеские крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Под утро над областью сбили две крылатые ракеты. Спасибо защитникам за круглосуточную защиту неба", - говорится в сообщении главы Днепропетровской ОВА.

Ночная атака по Украине 18 сентября

Российские войска нанесли комбинированную атаку по территории Украины ночью 18 сентября. Сначала оккупанты применили ударные дроны-камикадзе, направив их преимущественно в центральные и южные области страны.

Позже были задействованы крылатые ракеты, которые были выпущены со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

Во время воздушной тревоги сообщали о взрывах в Хмельницкой области, в регионе работали силы ПВО.

Также позже стало известно, что ночью 18 сентября враг нанес ударыс помощью БпЛА типа "Shahed-136/131" по Снегиревской громаде. В результате попадания возник пожар в двухэтажном здании. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания, обошлось без пострадавших.

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