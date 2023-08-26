Силы ПВО сбили два "Шахеда" в Харьковской области

Как отмечают военные, оккупанты выпустили ударные Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Всего были зафиксированы пуски двух дронов.

Силы противовоздушной обороны сбили оба "Шахеда" в пределах Харьковской области.

Воздушная тревога 25 августа

Напомним, вчера вечером в Украине шесть раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлетах российских истребителей МиГ-31К. Этот самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал", которую сложно сбить силам ПВО.

К счастью, сообщений об обстрелах не поступало.

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