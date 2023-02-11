Силы ПВО на юге за три часа сбили больше десяти дронов-камикадзе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Юг".

"10 февраля, с 19.50 до 22.50, российские оккупационные войска атаковали юг страны ударными беспилотниками-камикадзе типа "Shahed-136". Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" сбито одиннадцать дронов: 4 над Одесской, 5 над Николаевской и два над Херсонской областями", - говорится в сообщении командования.

Напомним, в пятницу, 10 февраля, российские военные запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. В небе над Одесской областью были сбиты четыре дрона-камикадзе "Шахед", которые пытались попасть в объекты энергетической инфраструктуры.

Также сообщалось, что все запущенные в ночь на 11 февраля по Харьковской области иранские дроны были ликвидированы силами ПВО.

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