Силы ПВО назвали число дронов, сбитых во время вечерней атаки на юге

Девять дронов силам ПВО удалось уничтожить за час.

"На юге Украины снова атака дронов-камикадзе "Shahed-136" . В течение часа - с 21.30 по 22.30 16 октября воинами Воздушных мил уничтожено 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные в ночь на 15 октября сбили на Днепропетровской области 5 вражеских дронов-камикадзе Shahed-136.

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