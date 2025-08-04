Силы обороны уничтожили российский ЗРК С-300 в Запорожской области, - Генштаб

"2 августа Силы обороны Украины нанесли высокоточный удар по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области. В результате операции средствами дальнего огневого поражения уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидация этой цели существенно снижает огневые возможности врага на большие расстояния и уменьшает его способность обстреливать позиции Сил обороны Украины и гражданскую инфраструктуру региона.

В Генштабе отметили, что этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на временно оккупированных территориях.

"Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, удержанию незаконно захваченных территорий и обеспечению оккупации", - подчеркнули военные.