RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны уничтожили РЛС России, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины, - источники

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Валерия Полищук

Украинские военные поразили РЛС дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины.

Об этом сообщили источники РБК-Украина.

Силы обороны Украины уничтожили модернизированный комплекс "Небо-У", который помогал россиянам выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют КАБами украинское приграничье.

Стоимостью РЛС составляет 100 млн долларов. Комплекс, по информации источников, поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа. 

При этом источники подтвердили, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".

Благодаря поражению этой РЛС у россиян стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины.

Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке.

Источники заявили, что это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ. Первый они уничтожили в Белгородской области РФ. Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБрянская областьВойна в УкраинеВойна России против Украины