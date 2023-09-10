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Силы обороны заняли часть Опытного в Донецкой области

Фото: ВСУ заняли часть Опытного в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Силы обороны провели успешную операцию вблизи Авдеевки в Донецкой области. ВСУ заняли часть поселка Опытное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные не только продвинулись к Опытному, но уже и ведут боевые действия на территории поселка.

"Двое суток назад, когда российские военные были сконцентрированы к северу от города (Авдеевка, - ред.) в штурмовых действиях, ребята провели молниеносную штурмовую операцию и часть Опытного заняли, закрепились, и ведутся уже бои в населенном пункте", - отметил Барабаш.

скриншот deepstatemap.live

Бои вблизи Авдеевки

По последним сводкам Генштаба ВСУ, украинские военные продолжают сдерживать наступление враг в районе Авдеевки и Марьинки. Руководство Сил обороны не сообщало об успехах ВСУ на указанных участках фронта.

Спикер Таврического направления отметил, что за последние сутки украинские военные отбили около 15 атак оккупантов вблизи Марьинки.

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