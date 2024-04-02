Как пишет Минобороны, военнослужащие в целом уничтожили 976 российских артиллерийских систем.

Фото: Силы обороны установили рекорд по уничтожению артсистем в течение марта (t.me/ministry_of_defense_ru)

"Это - самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", - добавляет министерство.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 1 апреля, украинские воины ликвидировали еще 780 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 443 660 военных.

Между тем, наши военные показали уничтожение наземных роботизированных платформ с автоматическим гранатометом АГС-17, которые враг начал применять на фронте.

В частности пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" продемонстрировали уничтожение вражеской переправы через реку Жеребец в Луганской области.