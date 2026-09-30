Силы обороны поразили склад БпЛА и командный пункт россиян: названы места ударов

Силы обороны Украины сообщили о поражении нескольких военных объектов российских войск на оккупированных территориях. Удары пришлись по складу беспилотников, командному пункту и объектам материально-технического обеспечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генштаба ВСУ.
Какие объекты поражены
В течение 29 сентября и в ночь на 30 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов российских оккупантов.
В Границком Донецкой области украинские военные поразили склад беспилотных летательных аппаратов российских войск.
В Лисичанске Луганской области целью стал командно-наблюдательный пункт одного из подразделений оккупантов.
Кроме того, в Старобельске Луганской области поражена ремонтная база российских подразделений.
Удары по складам
Также украинские военные поразили объекты хранения материально-технических средств противника. Они находились в Азовском, Мангуше, Новоандреевке и Волновахе Донецкой области, а также в Кумовом в Крыму.
Таким образом, за указанный период поражены объекты, связанные с хранением беспилотников, управлением подразделениями, ремонтом техники и обеспечением российских войск.
Напоминаем, что за последние несколько суток украинские защитники остановили несколько попыток российских войск развить наступление и одновременно улучшили свое положение на отдельных направлениях фронта.