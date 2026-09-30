Силы обороны поразили склад БпЛА и командный пункт россиян: названы места ударов

Какие объекты поражены

В течение 29 сентября и в ночь на 30 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов российских оккупантов.

В Границком Донецкой области украинские военные поразили склад беспилотных летательных аппаратов российских войск.

В Лисичанске Луганской области целью стал командно-наблюдательный пункт одного из подразделений оккупантов.

Кроме того, в Старобельске Луганской области поражена ремонтная база российских подразделений.

Удары по складам

Также украинские военные поразили объекты хранения материально-технических средств противника. Они находились в Азовском, Мангуше, Новоандреевке и Волновахе Донецкой области, а также в Кумовом в Крыму.

Таким образом, за указанный период поражены объекты, связанные с хранением беспилотников, управлением подразделениями, ремонтом техники и обеспечением российских войск.