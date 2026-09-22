Силы обороны поразили "Башнефть-УНПЗ" и Куйбышевский НПЗ

Под ударом оказались два НПЗ

В ночь на 22 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-УНПЗ" в Уфе, Республика Башкортостан. На территории предприятия после удара возник пожар.

Мощность завода позволяет перерабатывать около 7,5 млн тонн нефти ежегодно. Предприятие выпускает бензин, дизельное и котельное топливо, сжиженные газы, серу и другую нефтепродукцию.

Еще одним объектом атаки стал Куйбышевский НПЗ в Самаре Самарской области. Там также зафиксировали пожар на территории предприятия.

Куйбышевский НПЗ входит в структуру ПАО "НК "Роснефть" и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Самарской группы России. Его мощность составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит бензин, дизельное топливо, мазут и более 30 видов другой нефтепродукции.

Для чего используются НПЗ

Как отмечается в сообщении Генштаба, продукция обоих предприятий используется для обеспечения потребностей российской армии.

В Силах обороны заявили, что поражение таких объектов направлено на снижение военно-экономического потенциала России. Там также указали, что действия Украины являются реализацией права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Поражено место хранения и запуска БпЛА

Также, 21 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по объекту российских войск в районе населенного пункта Цимбулова Орловской области РФ. Там хранили, готовили к применению и запускали ударные беспилотники.

В результате удара были поражены как минимум три складских помещения с БпЛА, где возникло возгорание. Также повреждены площадка для запуска реактивных беспилотников и пять пусковых установок.