Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)

Российский дрон сбили пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, применив перехватчик "Генерал Черешня AIR".

В компании "Генерал Черешня" отмечают, что успешный перехват дронов "Сокол-И" подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков как против ударных и разведывательных БпЛА, так и против новых специализированных российских беспилотников.

Дроны-перехватчики "Генерал Черешня AIR" уже продемонстрировали эффективность противодействия массовым российским беспилотникам типа "Молния".

По данным системы ситуационной осведомленности DELTA, они сбивают 44% среди всех поражений "Молнии".

Этим они подтвердили перспективность развития класса фронтовых перехватчиков для противодействия восходящим опасностям со стороны русских БпЛА.

Что известно о "Сокол-И"

"Сокол-И" является одной из новейших российских разработок в сегменте беспилотников-перехватчиков.

Его представили всего около месяца назад как специализированное средство борьбы с украинскими БпЛА, однако уже сейчас украинские военные продемонстрировали способность эффективно противодействовать новой угрозе.

БпЛА "Сокол" (фото: росСМИ)

По заявленным российским медиа характеристикам, беспилотник способен развивать скорость до 150 км/ч, действовать на высотах до 5 000 м и имеет корпус из пенопласта для удешевления производства.

Для поражения целей он может использовать боевую часть с дистанционным подрывом или производить кинетическое перехват.