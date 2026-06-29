Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)

Украинские военные впервые уничтожили новый российский беспилотник "Сокол-И", который оккупанты разработали для борьбы с украинскими разведывательными и ударными БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео поражение БпЛА, опубликованное в Facebook "Генерал Черешня".
Российский дрон сбили пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, применив перехватчик "Генерал Черешня AIR".
В компании "Генерал Черешня" отмечают, что успешный перехват дронов "Сокол-И" подтверждает эффективность украинских дронов-перехватчиков как против ударных и разведывательных БпЛА, так и против новых специализированных российских беспилотников.
Дроны-перехватчики "Генерал Черешня AIR" уже продемонстрировали эффективность противодействия массовым российским беспилотникам типа "Молния".
По данным системы ситуационной осведомленности DELTA, они сбивают 44% среди всех поражений "Молнии".
Этим они подтвердили перспективность развития класса фронтовых перехватчиков для противодействия восходящим опасностям со стороны русских БпЛА.
"Сокол-И" является одной из новейших российских разработок в сегменте беспилотников-перехватчиков.
Его представили всего около месяца назад как специализированное средство борьбы с украинскими БпЛА, однако уже сейчас украинские военные продемонстрировали способность эффективно противодействовать новой угрозе.
БпЛА "Сокол" (фото: росСМИ)
По заявленным российским медиа характеристикам, беспилотник способен развивать скорость до 150 км/ч, действовать на высотах до 5 000 м и имеет корпус из пенопласта для удешевления производства.
Для поражения целей он может использовать боевую часть с дистанционным подрывом или производить кинетическое перехват.
Ранее мы писали, что компания "Генерал Черешня" показала новый дрон-разведчик . Он стал продолжением развития самолетной экосистемы компании и разрабатывался в тесном сотрудничестве с боевыми подразделениями.