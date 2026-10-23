ua en ru
Пт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Олешки Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия анонсировала "режим тишины" на Херсонском направлении

19:18 23.10.2026 Пт
1 мин
aimg Иван Носальский
Россия анонсировала "режим тишины" на Херсонском направлении Фото: Валерий Герасимов, начальник российского генштаба (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Российские войска с раннего утра 27 октября должны будут прекратить огонь на Херсонском направлении. Это необходимо для гуманитарной миссии в Олешках.

Об этом заявил начальник российского генштаба Валерий Герасимов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на минобороны РФ в Telegram.

"В связи с проведением гуманитарной операции в районе населенного пункта Олешки Херсонской области, вооруженными силами РФ прекращается огонь на Херсонском направлении и вводится "режим тишины" с 04 часов утра (по Киеву тоже 04:00 - ред.) 27 октября 2026 г", - заявил Герасимов.

По его словам, для безопасности людей и доставки гуманитарной помощи будет проведена инженерная разведка и обеспечен безопасный проезд колонны в Олешки.

Прекращение огня в Олешках

Напомним, первой о прекращении огня в Олешках заявила первая леди США Мелания Трамп. Она отметила, что Украина и Россия согласились на такую инициативу.

После этого лидер фракции СН и член украинской переговорной команды Давид Арахамия отметил, что уже в ближайшее время начнется операция по деблокированию Олешек и окрестностей.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, который вел переговоры с российской стороной, подтвердил, что Киев и Москва договорились временно прекратить огонь в районе населенного пункта.

Он отметил, что будет обеспечена безопасная эвакуация жителей города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Херсонская область Олешки Перемирие России и Украины Войска РФ Валерий Герасимов Режим прекращения огня Война в Украине
Новости
Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Украина и Россия провели новый обмен пленными - впервые за два месяца
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко