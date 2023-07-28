RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны отбили нападение российской ДРГ в Сумской области

Фото: Силы обороны отразили нападение российской ДРГ в Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины 27 июля отбили очередную попытку прорыва российской диверсионно-разведывательной группы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Вчера наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ в Сумскую область. По таким группам украинские защитники сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы", - сказал Демченко.

По его словам, основная задача российских диверсантов - в первую очередь выявить расположение сил обороны Украины, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы поразить наших защитников.

Российские ДРГ

Вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.

Так, 21 июля российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Однако попытки были неудачными.

А 25 июня российские военные пытались поникнуть на территории Сумской области, однако из-за отпора ВСУ понесли потери и отступили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьДРГДПСУВойна России против Украины