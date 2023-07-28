Силы обороны отбили нападение российской ДРГ в Сумской области

"Вчера наши Силы обороны отбили очередную попытку захода ДРГ в Сумскую область. По таким группам украинские защитники сразу открывают огонь при обнаружении. В дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы", - сказал Демченко.

По его словам, основная задача российских диверсантов - в первую очередь выявить расположение сил обороны Украины, а также проводить различные мероприятия, в том числе минирование местности для того, чтобы поразить наших защитников.

Российские ДРГ

Вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.

Так, 21 июля российские диверсионно-разведывательные группы пытались проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Однако попытки были неудачными.

А 25 июня российские военные пытались поникнуть на территории Сумской области, однако из-за отпора ВСУ понесли потери и отступили.