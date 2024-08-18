ВСУ отбили 24 атаки РФ на Покровском направлении, еще 9 боев продолжается, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 18 августа, на фронте за сутки зафиксировали 110 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, где россияне пытались совершить 33 атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре удара семью ракетами и 50 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 577 дронов-камикадзе и произвели более 3200 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

По уточненной информации, на Харьковском направлении произошло три боестолкновения неподалеку от Волчанска и Липцев. Две атаки противника продолжаются.

На Купянском направлении враг 16 раз атаковал оборонительные рубежи воинов ВСУ, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Двенадцать боев завершено, четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня произошло 15 боестолкновений. Российские захватчики совершили штурмовые действия вблизи Грековки, Невского, Макеевки, Торского и Тернов. В настоящее время продолжаются две атаки.

На Северском направлении защитники украинской земли отразили вражеский штурм в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении шло 10 боев недалеко от Григоровки, Калиновки, Часового Яра, Предтечиного и Клещеевки. В настоящее время - без боеприкосновений.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали украинские войска у Дилиевки, Железного, Нелиповки и Торецка. Шестнадцать наступлений остановлено, три штурма до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 33 боя в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиново, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птиче, Заветное и Михайловка. Силы обороны отразили 24 атаки, девять - еще продолжаются.

"Сегодня на этом направлении был обезврежен 231 оккупант. Уничтожены танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре БПЛА и девять единиц автотранспорта. К тому же, повреждены МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять авто", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал позиции ВСУ вблизи Парасковеевки, Красногоровки и Константиновки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

На Времивском направлении противник совершил четыре наступательных действия в сторону Угледара, Раздольного и Водяного. Один бой продолжается.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи украинских подразделений.

На других направлениях – без изменений.

Кроме того, Генштаб отметил воинов 100 отдельной механизированной бригады и 35 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.