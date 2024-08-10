Силы обороны ударили по газовой вышке в Черном море, там был пожар: фото, видео

Украинские защитники атаковали одну из газовых вышек в акватории Черного моря. Там зафиксирован пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в Facebook и Telegram-канал "Крымский ветер".
В сети сегодня, 10 августа, распространили видео якобы удар по газовой вышке в Черном море. По неподтвержденным данным, враг разместил там техническое разведывательное оборудование и держал до 40 человек личного состава.
Спикер ВМС подтвердил удар по вышке. Плетенчук заявил, что это была операция Военно-Морских сил Украины и Главного управления разведки Минобороны.
"Да, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем. И да, за полсуток до поражения враг забросил на платформу оборудование и военный персонал. Гражданских там не было. Штатный функционал платформа не выполняла", - отметил он.
При этом "Крымский ветер" сообщает, что после удара на вышке вспыхнул пожар. Ее удалось зафиксировать.
Фото: на газовой вышке в Черном море вспыхнул пожар (t.me/Crimeanwind)
Напомним, 11 сентября 2023 года Главное управление разведки Минобороны заявило, что вернуло под контроль Украины так называемые "вышки Бойко". Перед этим Украина нанесла ракетный удар по вышкам.
Это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов оккупированного Крыма в Черном море. Россия захватила платформу в 2014 году после оккупации полуострова.
В ГУР объясняли, что возвращение этого объекта под контроль Украины лишило Россию возможности вести разведку в небе, воде и суше.
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