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Силы обороны этой ночью сбили 35 "Шахедов", - Олещук

Фото: Николай Олещук, командующий Воздушными силами Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные в ночь на 10 марта сбили 35 из 39 ударных дронов типа "Шахед", которые российские захватчики применили для воздушного удара по территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука и Telegram командования ВС.

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Дроны и ракеты

Как уточнили в ВС, кроме 39 "Шахедов", россияне также запустили по Украине 4 зенитных управляемых ракет С-300, которыми ударили по Харьковской и Донецкой областям.

Что касается ударных беспилотников, то их враг запускал с мыса Чауда в оккупированном Крыму и из российского Приморско-Ахтарска.

Отражение воздушной атаки

Отмечается, что боевая работа по сбитию вражеских дронов-камикадзе происходила этой ночью в десяти областях.

"В результате боевой работы сбито 35 "шахедов" в пределах Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской и Житомирской областей", - отметили защитники неба.

Особенности работы ПВО

Военные добавили, что большинство целей уничтожено силами и средствами мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Также к отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, средства РЭБ.

Ночная воздушная атака

Напомним, поздно вечером 9 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе типа "Шахед".

Около одиннадцати вечера стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снигиревке Николаевской области. Позже начальник Снигиревской ГВА Иван Кухта рассказал, что в области были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе. В результате возможны отключения света в близлежащих селах.

Как сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ, оккупанты продолжили запускать по Украине новые группы "Шахедов".

Позже, около пяти часов утра, стало известно о взрывах, прогремевших в Хмельницкой области во время воздушной тревоги.

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ПВОВоздушные силы УкраиныРакетный ударАтака дронов