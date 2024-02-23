Силы обороны сдерживают россиян под Авдеевкой, враг давит возле Работино: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

Позиционные бои 22 февраля продолжались на рубеже Купянск - Сватово - Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Отмечается, что позиционные бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска возле Табаевки, Берестового, Крахмального; к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки; и к югу от Кременной в Белогоровке.

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ недавно незначительно продвинулись северо-западнее Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 22 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 21 февраля, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к юго-востоку и югу от Богдановки (к северо-западу от Бахмута) соответственно.

Российские "военкоры" утверждают, что части российской 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой (ВДВ) бригады и 150-й мотострелковой дивизии якобы прорвали оборону ВСУ на северной и северо-восточной окраинах Ивановского (на западе от Бахмута), и сейчас ведут бои в самом селе и на его восточной окраине, хотя аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения этих утверждений.

Позиционные бои продолжались северо-восточнее Бахмута возле Выемки; северо-западнее Бахмута возле Богдановки; юго-западнее Бахмута вбили Клещиевки и Андреевки; к югу от Бахмута возле Майорского, Нью-Йорка, Торецкого и Южного.

Войска РФ продвинулись к западу от Авдеевки, и российские источники утверждали, что интервенты якобы захватили Северное на юго-западе 22 февраля. Геолокационные кадры, опубликованные 22 февраля, показывают, что российские войска продвинулись в поле к западу от Авдеевского коксохимического завода на севере Авдеевки.

Российские "военкоры" утверждали, что российская 1-я "Славянская" отдельная мотострелковая бригада якобы захватила Северное, а другие войска РФ захватили примерно 40 процентов Первомайского (юго-западнее Авдеевки), хотя в ISW отмечают, что не видели визуального подтверждения этого.

Позиционные бои продолжались северо-западнее и западнее Авдеевки в районе Степного, Бердичев, Орловки, Ласточкиного; юго-западнее Авдеевки около Северного, Первомайского и Невельского.

Украинский военный аналитик полковник Петр Черник 22 февраля сообщил, что российские войска в кампании по захвату Авдеевки потеряли 364 танка (примерно одну дивизию танков) и 748 бронетехники (примерно две дивизии бронетехники). Он заявил, что войска РФ не несли потери в технике такого масштаба со времен Второй мировой войны, и отметил, что советские войска потеряли всего максимум 180 танков за всю девятилетнюю войну в Афганистане. Черник предупредил, что российские силы будут использовать пехоту для компенсации чрезвычайных потерь техники, что согласуется с наблюдениями аналитиков ISW о "мясных нападениях" российской пехоты, которые наблюдались вблизи Авдеевки и в других местах на театре боевых действий.

22 февраля позиционные бои продолжались западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ незначительно продвинулись в Красногоровку (к западу от Донецка) с юга. В Министерстве обороны России официально объявило о якобы "захвате" Победы (юго-западнее Донецка) 22 февраля после того, как российские войска захватили населенный пункт не позднее 21 февраля.

Позиционные бои продолжались западнее Донецка и Георгиевки и юго-западнее Донецка вблизи Победы и Новомихайловки.

"Южная ось"

22 февраля продолжались позиционные боевые действия в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись вблизи Новодонецкого (юго-восточнее Великой Новоселки) и Приютного (юго-западнее Великой Новоселки).

Позиционные бои продолжаются к югу от Золотой Нивы (юго-восточнее Великой Новоселки) и у Новозлатополя (юго-западнее Великой Новоселки).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в западной части Запорожской области 22 февраля. Известный кремлевский блоггер утверждал, что войска РФ вроде бы продвинулись на 1 км вблизи Работино и что отбили украинские войска с нескольких позиций вблизи Вербового (восточнее Работино). Другой известный российский "военкор" рассказывал, что 21 февраля войска РФ продвинулись более чем на 2 км вблизи Работино.

Бои продолжались к востоку и южным окрестностям Работино и к западу от Вербового, говорится в отчете.

22 февраля на восточном (левобережном) берегу Херсонской области, в частности под Крынками, продолжались позиционные бои. Представитель Южного оперативного командования ВСУ полковник Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ отступили с неопределенных позиций вблизи Крынок после украинского штурма в этом районе.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что по данным Генерального штаба ВСУ в вечерней сводке 22 февраля, в течение суток на фронтах произошло 81 боевое столкновение.

В военном командовании рассказали, что Силы обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, отразили атаки россиян вблизи Орловки (Донецкая область) и поразили логистический хаб противника.

Напомним также, что согласно обновленным утром 22 февраля данным Генштаба, общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составляет более 407 тысяч солдат.