Силы обороны продвинулись возле Часового Яра: карты ISW

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

Российские оккупанты 23 апреля поддерживали относительно интенсивные наземные атаки между Сватово и Кременной, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения, говорится в публикации.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, Силы обороны отразили российские атаки северо-западнее Сватово возле Берестового; юго-западнее Сватово около Надежды, Новоегоровки, Грековки; к западу от Кременной возле Тернов, Торского, Ямполевки; юго-западнее Кременной в районе Серебрянского леса; и к югу от Кременной около Белогоровки.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ якобы неудачно контратаковали к юго-западу от Кременной в районе Григоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ 23 апреля продолжили наземные наступления на Северском направлении (северо-западнее Бахмута), однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны отразили несколько атак россиян восточнее Северского в районе Золотаревки и Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Спорного и Выемки.

Украинские защитники недавно вернули утраченные позиции к востоку от н.п. Часов Яр, поскольку войска РФ продолжали наступательные операции в этом районе 23 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 22 апреля, показывают, что ВСУ недавно немного продвинулись к юго-востоку от Ивановского (восточнее Часового Яра).

Командир чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов утверждал, что его подразделения и другие силы ВС РФ якобы захватили несколько украинских позиций на западной окраине Клещиевки (юго-восточнее Часового Яра), но аналитики ISW этого не подтверждают.

Российские "военкоры" утверждали, что силы оккупантов атаковали восточную окраину Часового Яра. Один российский блоггер призвал ВС РФ отдать предпочтение захвату Нового микрорайона в восточном Часовом Яре вместо того, чтобы продолжать, как они назвали тактически незначительные усилия, с наступления на Часов Яр из Богдановки (к северо-востоку от Часового Яра).

Позиционные боевые действия продолжались вблизи Богдановки, в Новом микрорайоне, восточнее Часового Яра возле Ивановского и юго-восточнее Часового Яра вблизи Клещиевки и Андреевки.

Представитель группировки войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин заявил, что в настоящее время наиболее интенсивными направлениями на востоке страны являются Бахмутское, Авдеевское и Новопавловское направления (к западу и юго-западу от Донецка).

Российские и украинские источники продолжали обсуждать масштабы "объявленного" продвижения путинских войск северо-западнее Авдеевки 23 апреля, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Большинство российских "военкоров" утверждали, что войска РФ якобы захватили Очеретино (к северо-западу от Авдеевки), хотя некоторые блоггеры утверждали, что оккупанты имеют более ограниченные позиции в южной половине населенного пункта, а украинские силы сохраняют присутствие на западной окраине. Несколько российских "военкоров" рассказывали, что войска РФ якобы проникли на украинскую оборонную линию, которая, как сообщается, тянется от Очеретино до Нетайлово (с северо-запада на юго-запад от Авдеевки), в том числе один российский блоггер, утверждавший, что войска РФ будто бы продвинулись на 5 километров в глубину мимо обороны ВСУ в Очеретино.

Как подчеркнули в группировке войск "Хортица" ВСУ, Силы обороны все еще контролируют большую часть Очеретино и сохраняют огневой контроль над южной частью населенного пункта, куда пытаются наступать российские захватчики. В ВСУ также заявили, что войска РФ используют все имеющиеся средства и вооружение, включая неопределенное химическое оружие, для продвижения в районе Очеретино.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска якобы также продвинулись до и в пределах Новобахмутовки (к юго-западу от Авдеевки и к югу от Очеретино), а украинские силы отходят с позиций в центральной Новобахмутовке и Соловьевом (к северо-западу от Ав. Однако в ISW пока не нашли доказательств того, что российские силы действуют в Новобахмутовке или что ВСУ отступают оттуда.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ пока не контролируют Новобахмутовку, но рассказывал, что они, вероятно, быстро захватят Новобахмутовку и Соловьево.

Бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Керамика, Новокалиново, Бердичи, Семеновки; к западу от Авдеевки возле Уманского и Яснобродовки; и юго-западнее Авдеевки около Первомайского и Нетайлово.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись к западу и юго-западу от временно оккупированного города Донецка на фоне продолжающихся боев в этом районе 23 апреля. Геолокационные кадры, опубликованные 23 апреля, показывают, что захватчики недавно незначительно продвинулись к югу от Красногоровки (к западу от города Донецка). На видео с геолокацией, опубликованном 22 апреля, видно, как элементы российской 155-й отдельной морской пехотной бригады (Тихоокеанский флот) устанавливают флаг в западной Новомихайловке (юго-западнее Донецка), что указывает на то, что войска РФ недавно продвинулись дальше мероприятие в этом населенном пункте.

23 апреля российские "военкоры" повторили заявления, что путинские войска якобы захватили Новомихайловку. Украинские десантно-штурмовые войска заявили, что войска РФ направляют большое количество сил для проведения сделок с целью прорыва рубежа ВСУ в районе Новомихайловки. Украинский командир, который служит в этом районе, заявил, что оккупанты сосредоточили примерно 10 неопределенных подразделений, включая две бригады и несколько полков, в этом районе и осуществляют более 10 штурмов с применением пехоты и тяжелой техники ежедневно.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы также продвинулись в пределах Георгиевки (юго-западнее Донецка), хотя эксперты ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

23 апреля на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались боевые действия, но подтвержденных изменений на линии фронта на этом участке не было. Российский "военкор" утверждал, что, вероятно, части российского 1430-го мотострелкового полка продвинулись на глубину до 200 метров восточнее Урожайного (южнее Великой Новоселки).

Бои продолжались близ Урожайного и Старомайорского (южнее Великой Новоселки). Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что несколько российских подразделений безуспешно атакуют юго-западнее Старомайорского и южнее Урожайного. Он также отметил, что российские войска опрокидывают в этот район подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады РФ, что, по его мнению, свидетельствует о намерении военного командования РФ возобновить действия в районе админграницы Донецко-Запорожской области.

"Южная ось"

23 апреля продолжались позиционные бои под Работино и Вербовым (восточнее Работино) на западе Запорожской области. Оккупационный депутат Запорожской области Владимир Рогов утверждал, что войска РФ якобы продвинулись на глубину до километра вблизи Работино, хотя в ISW не нашли визуального подтверждения этого заявления.

23 апреля продолжались позиционные бои на восточном (левом) берегу Херсонской области, в том числе в районе Крынок. Российский "военкор" утверждал, что войска РФ активизировали наступательные операции в Крынках, но не уточнили размер или характер атак.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 23 апреля сообщали о том, что в течение суток на фронте зафиксировано 60 боевых столкновений.

В военном командовании также рассказали, что Силы обороны отразили атаку российских оккупантов на левобережье Днепра, поразили наземную станцию управления дронами и средство ПВО противника.

Также сообщалось, что по данным Генштаба по состоянию на утро 23 апреля общее количество потерь российской армии в личном составе с начала широкомасштабного вторжения в Украину составили уже около 461 060 солдат.