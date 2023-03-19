Силы обороны о боях на востоке: Авдеевку пытаются окружить, а в Угледаре спад активности

Авдеевка критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". В то же время возле Угледара фиксируется спад активности противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

"Враг продолжает активные действия, штурмовать Авдеевку и Марьинку. Для них стратегически важна на данный момент Авдеевка для того, чтобы начать какие-то штурмовые действия в районе Угледара, где враг обжегся не один раз, и критически необходимо окружить Авдеевку, что враг пытается делать в течение двух недель", - сказал он.

В то же время спикер заявил, что в районе Угледара пока фиксируют спад активности российских войск. Однако враг обстреливает позиции украинских защитников.

"За вчерашний день враг потери около трех рот личного состава, 15 единиц танков, 9 единиц БМП и другой техники в общей сложности 46 единиц. Следует отметить, что вся техника была уничтожена фактически в районе Спартака и Водяного, именно на этом направлении враг вчера вел активные боевые действия", - добавил Дмитрашкивский.

Он заявил, что Россия бросила резервы на подкрепление 155-й бригады и дополнительно ввела две танковые роты. Это свидетельствует о серьезных потерях врага.

Напомним, украинские защитники за минувшие сутки отбили 83 атаки российских захватчиков на пяти направлениях на востоке.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что планы РФ по оккупации Бахмута проваливаются.

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