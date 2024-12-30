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Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении (видео)

Фото: Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Бук" (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Силы беспилотных систем ВСУ продолжают уничтожать системы ПВО врага. В этот раз удалось поразить российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1-2" на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил беспилотных систем.

Самоходную огневую установку 9А310М1-2 ЗРК "Бук-М1-2" на Запорожском направлении уничтожили операторы 412-го полка NEMESIS.

"Еще один комплекс ПВО противника превращен в металлолом. Еще одна "дыра" в противовоздушной обороне россиян, что значительно ослабляет их способность противостоять нашим ударам с воздуха", - отметили военные.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 787 тысяч военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 2010 человек. Также ВСУ уничтожили семь танков, 22 боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня и 141 единицу автомобильной техники оккупантов.

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