Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Бук" на Запорожском направлении (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 787 тысяч военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 2010 человек. Также ВСУ уничтожили семь танков, 22 боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, 31 БпЛА оперативно-тактического уровня и 141 единицу автомобильной техники оккупантов.

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