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В силах отстоять то, во что верим: Зеленский поздравил украинцев с Днем конституции

Суббота 28 июня 2025 14:39
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В силах отстоять то, во что верим: Зеленский поздравил украинцев с Днем конституции Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем конституции и отметил, что наша нация состоит из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Мы отмечаем сегодня День Конституции Украины - нашего государства, нашего народа. Первое слово ее первой статьи - "Украина". И это отражает нашу главную цель: Украина есть и будет на земле, украинцы есть и будут на земле. И это одновременно наша цель и общий долг. Миссия каждого и каждой, для кого Украина действительно на первом месте, кто не представляет своей жизни без Украины и без кого Украину уже не представить", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина - это государство миллионов людей. Но миллионы для нас никогда не были и не будут просто человеческой массой. Это нация, состоящая из граждан, которые в силах отстоять то, во что верят, и то, к чему стремятся. И именно благодаря этому Украина есть.

"Украина - это миллионы имен, которыми мы гордимся. Украина - это выбор, который ежедневно делают наши люди. Это миллионы действий и подвигов, которые все вместе - Украина", - добавил он.

Президент Украины также подчеркнул, что общественный договор между всеми украинцами заключается в том, что Украина превыше всего, украинцы - наша независимость, наши права, наши мечты - всего народа - превыше всего.

"И когда мы говорим об этом, слова звучат сильно. Потому что это слова не о чем-то абстрактном, а о конкретных людях, о конкретных делах, о конкретном пройденном пути. Обо всех нас с вами. О гражданах, которые наполняют жизнью Украину", - добавил он.

Что известно о Дне конституции

День Конституции в Украине отмечают каждый год 28 июня. Именно в этот день в 1996 году был принят главный документ нашей страны.

Заседание Верховной Рады, на котором была принята Конституция, продолжалось с 9 утра 27 июня до 9 утра 28 июня 1996 года.

Депутаты работали более 23 часов без перерыва - этот марафон вошел в историю как "конституционная ночь".

Больше интересных фактов о конституции Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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