Сила ветра. Что с ветровой энергетикой в Украине и топ-5 самых мощных станций

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Как на ветровую энергетику Украины повлияла война

В период с 2017 по 2021 год Украина достигла наибольшего прироста солнечной и ветровой энергии среди 17 стран региона Центральной Азии, Кавказа, Юго-Восточной и Восточной Европы, прибавив 8,3 ГВт.

Но согласно исследованию аналитического центра REN21 и Европейской экономической комиссии ООН, на июнь 2022 года из-за российского вторжения наша страна потеряла 90% мощностей ветровой энергетики. Что, впрочем, закономерно, поскольку по количеству введенных в эксплуатацию ветровых электростанций (ВЭС) лидировали Запорожская и Херсонская области.

Отметим, электрогенерация из возобновляемых источников - одно из приоритетных направлений развития и укрепления украинской энергосистемы. Также это одно из обязательств Украины в рамках переговоров о вступлении в Европейский Союз. А в условиях войны и массированных российских атак на станции - еще и один из важных аспектов процесса децентрализации энергосистемы.

Официальные данные о состоянии отдельных видов генерации и их роль в энергетическом балансе на 2024 год недоступны. Как ответили в НЭК "Укрэнерго" на запрос РБК-Украина, на время военного положения такая информация не подлежит разглашению. Так как российская сторона может использовать ее для анализа и определения целей для террористических атак по объектам энергетики.

При этом известно, что в 2021 году совокупная мощность всех ВЭС Украины составляла более 1 500 МВт. А в структуре общего производства электроэнергии доля ветровых станций составляла 2,6%. Естественно, вторжение России, ракетно-дроновые атаки и оккупация части украинских территорий внесли коррективы.

"По итогам 2022 года, из-за повреждений или потери контроля украинская энергосистема потеряла более 1 000 МВт мощностей. В то же время, несмотря на боевые действия, в 2022 году установленная мощность ВЭС выросла на 46 МВт. В общей сложности в структуре производства электроэнергии в 2022 году доля ВЭС составила приблизительно 1,5%", - отмечают в "Укрэнерго".

По данным Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), за два года полномасштабной войны было построено и введено в эксплуатацию 228 МВт новых мощностей, из которых 146,3 МВт - за 2023 год. И по состоянию на конец 2023-го общий потенциал ветроэнергетического сектора страны превысил 1 900 МВт.

Но эта цифра также включает станции на временно оккупированных территориях (без Автономной республики Крым). То есть на деле энергосистема получает гораздо меньше. На конец прошлого года непосредственно ветровые станции генерировали 583,8 МВт. Поскольку более 70% мощностей "отрезаны" из-за оккупации, добавили в ассоциации.

Сколько ветровых станций в Украине и как выглядит топ-5

На прошлой неделе запустили первую ветровую электростанцию в Закарпатской области. Сейчас она работает в тестовом режиме с мощностью 1,8 МВт, оснащена турбиной на 4,8 МВт и имеет высоту башни 120 м. Один такой "ветряк" может обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств. Общая установленная мощность планируемой ВЭС составит 80 МВт, и ее будет достаточно для 50 000 домохозяйств.

На 2021 год "зеленую" энергию генерировали свыше 30 ВЭС. Самыми крупными из них были Ботиевская, Приморская, Мирненская, Орловская, Оверьяновская, Новотроицкая и Новоазовская станции.

Ботиевская ВЭС находится возле села Приморский Посад (Мелитопольский район, Запорожская область). Это самая большая станция в Украине с общей мощностью 200 МВт. Приморская ВЭС тоже на 200 МВт построена в селе Борисовка (Бердянский район, Запорожская область). В этом районе также находится Орловская ВЭС. Мирненская ВЭС находится на землях Мирненской общины в Херсонской области. Новотроицкая - в Геническом районе, как и Оверьяновская ветровая станция. Новоазовская ВЭС - на юге Донецкой области.

Все они под российской оккупацией, большинство - с 2022 года. Поэтому на сегодня перечень крупнейших ветровых станций выглядит иначе. Ниже приведен актуальный топ-5 по объемам генерации.

Тилигульская ВЭС

Тилигульская ветровая электростанция компании ДТЭК расположена на берегу Тилигульского лимана в Николаевской области. Запланированная проектная мощность составляет 500 МВт. Сейчас производит 114 МВт электрической энергии.

Фото: Тилигульская ВЭС в Николаевской области (dtek.com)

Станцию запустили в мае 2023-го. За первый год она выпустила в энергосистему Украины 333 млн кВт*ч электроэнергии. Продолжаются подготовительные работы к строительству второй очереди, а завершить проект в ДТЭК планируют в 2025 году.

ООО "Днестровская ветроэлектростанция"

Днестровская ветроэлектростанция (ВЭС) находится в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Станцию построила Elementum Energy - дочерняя компания американских инвесторов VR Capital.

Фото: Днестровская ветроэлектростанция в Одесской области (facebook.com/UARE.com.ua)

По данным "Укрэнерго", Днестровская ВЭС имеет мощность 100,5 МВт. Планируется, что она выйдет на выработку 360 млн кВт*ч электроэнергии в год, и этих объемов хватить, чтобы обеспечить 180 000 домохозяйств.

ООО "Южное Енерджи"

Ветровая электростанция "Южное Энерджи" расположена в южной части Украины - в Одесском районе. Введена в эксплуатацию в 2021 году с установленной мощностью 76,5 МВт.

Фото: ветровая электростанция "Южное Энерджи" в Одесской области (wikipedia.org)

ООО "Оровская ВЭС"

Оровская ВЭС находится недалеко от Трускавца (Львовская область). Это самая большая ветровая станция Западной Украины с мощностью 54,6 МВт.

Фото: Оровская ВЭС во Львовской области (rdzs.org)

Девять ветряков расположены на горном хребте возле села Оров в 10 км от трассы Киев-Чоп или 100 км от Львова. Каждая турбина производит 5,5 МВт "зеленой" электроэнергии, и девять таких агрегатов делают станцию крупнейшей из действующих в Карпатах.

ООО "Овид Винд"

Третья по мощности ветровая станция в Одесской области, находится возле Овидиополя. Построена турецкой компанией Güriş holding при партнерстве с американской General Electric. Введена в эксплуатацию в 2019 году.

Фото: станция "Овид Винд" (Овидиопольская ВЭС) в Одесской области (wikipedia.org)

Мощность "Овид Винд" составляет 32,67 МВт. Станция оснащена девятью турбинами General Electric мощностью 3,6 МВт каждая. Вместе с лопастями высота одного ветрогенератора составляет 200 метров, что делает их одними из самых высоких сооружений в Украине. К примеру, столичный монумент "Родина-мать" в два раза ниже.

Каковы перспективы ветровой энергетики в Украине

В условиях постоянной угрозы российских атак Украина намерена усилить устойчивость энергосистемы за счет децентрализованной генерации. То есть вместо одного большого блока ТЭС на 200 МВт строить 20 малых генерирующих мощностей по 20 МВт. Благодаря рассредоточенности, они будут менее уязвимы для ракетных атак.

"Укрэнерго" оценивает готовность инвесторов в ближайшей перспективе построить суммарно до 1 ГВт новых мощностей. Это будут небольшие установки до 10 МВт в разнообразном исполнении. Они должны располагаться по всей стране вокруг больших городов и промышленных районов.

Объектами децентрализованной генерации могут быть и ветровые станции. Но активность их работы в значительной мере зависит от погодных условий. Поэтому ВЭС должны строиться в комплексе или одновременно с маневровыми мощностями, которые генерируют электричество в те промежутки времени, когда погода не способствует высокому уровню производства "зеленой генерации". Например, в комплексе с накопителями энергии, газовыми электростанциями или современной тепловой генерацией на биогазе или биотопливе.

"Таким образом, усилится устойчивость энергосистемы, поскольку попасть ракетой в такие объекты будет сложнее, чем в большую тепловую или гидроэлектростанцию. По расчетам "Укрэнерго", в течение 2-3 лет украинской энергосистеме понадобится суммарно 3,5-4 ГВт такой генерации, на строительство которой нужно 5-6 млрд долларов инвестиций", - говорят в компании.

Уже известно о планах построить несколько ветровых станций в разных областях. В частности, на днях "Черкассыоблэнерго" и "Нафтогаз" подписали меморандум для совместной работы над развитием альтернативных источников электроэнергии. Ожидается, что в Черкасской области появятся объекты ВЭС суммарной мощностью 160 МВт.

А немецкая компания Notus Energy в июне объявила о начале реализации проекта на 300 МВт на юге Одесской области. По словам коммерческого директора Кнуда Риссела, первая очередь составит 120 МВт, хотя вряд ли ее успеют запустить в ближайшие месяцы. При этом в компании говорят о наличии кратко-, средне- и долгосрочные планов по проектам в Украине.

На сегодня на разных стадиях находятся 58 проектов ветровой генерации суммарной мощностью свыше 7 ГВт. Однако они учитывают и те, которые находятся на временно оккупированных территориях (до 3 ГВт).

"То есть, пока идет война, реально реализованными могут быть 4-5 ГВт. Мы также видим еще ряд развивающихся проектов, но они находятся в самом начале и требуют длительного срока для финальной реализации. Наш приоритет сейчас - те проекты, которые могут быть реализованы относительно быстро - в течение 2025-2026 годов", - отметил глава правления УВЭА Андрей Конеченков в одном из недавних интервью.

При подготовке текста использовались: публикация Bloomberg, данные из открытых источников, информация Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), интервью главы правления УВЭА Андрея Конеченкова для "Энергобизнеса", ответ НЭК "Укрэнерго" на информационный запрос РБК-Украина.