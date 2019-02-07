"Сила людей" закликала Гнапа відмовитися від кандидатства в президенти

У партії заявили, що більше не будуть підтримувати Гнапа

Партия "Сила людей" призвала представителя партии на президентских выборах Дмитрия Гнапа отказаться от кандидатства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление партии.

В частности, народные депутаты Украины Остап Еднак и Наталья Веселова заявили, что считают "ситуацию вокруг Дмитрия Гнапа неприемлемой".

"Мы прекращаем поддержку Дмитрия как кандидата. Призываем Дмитрия снять кандидатуру", - отметили нардепы.

Напомним, 3 февраля 2019 года представитель политической партии "Сила людей" Дмитрий Гнап подал документы и заявление о выдвижении кандидатом на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии.

Как писал Styler, журналистка "Сліство.Инфо" Анна Бабинец на своей странице в Facebook сообщила, что в коллективе произошла неприятная ситуация, которая связана с деньгами, которые почти четыре года назад агентство получило в качестве премии.

Она рассказала, что в 2015 году команда журналистов проекта получила премию "Свободная пресса Восточной Европы-2015" - денежный приз составил 15 тыс. евро.

"Тогдашний руководитель Следствия.Инфо Дмитрий Гнап от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии. На днях ко мне обратились коллеги из другого медиа с вопросом о судьбе этих денег. Все это время я была уверена, что приз действительно ушел в армию. Начали разбираться. Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия (возможно, потому, что счета ОО "Следствие.Инфо" были открыты лишь в декабре 2015-го, а премия поступила где-то за полгода до этого)", - пояснила она и добавила, что в ближайшие дни Дмитрий Гнап перечислит оставшиеся средства на благотворительный счет ГО "Слідство.Інфо" и команда будет решать самостоятельно, куда потратить эти деньги.

В свою очередь Гнап заявил, что остаток от премии в размере более 9 тыс. евро является "неприкосновенным запасом".