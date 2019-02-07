"Сила людей" закликала Гнапа відмовитися від кандидатства в президенти

Фото: Дмитро Гнап (РБК-Україна)

У партії заявили, що більше не будуть підтримувати Гнапа

Партія "Сила людей" закликала представника партії на президентських виборах Дмитра Гнапа відмовитися від кандидатства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву партії.

Зокрема, народні депутати України Остап Єднак та Наталія Веселова заявили, що вважають "ситуацію навколо Дмитра Гнапа неприйнятною".

"Ми припиняємо підтримку Дмитра як кандидата. Закликаємо Дмитра зняти кандидатуру", - зазначили нардепи.

Нагадаємо, 3 лютого 2019 року представник політичної партії "Сила людей" Дмитро Гнап подав документи та заяву про висунення кандидатом на посаду президента України до Центральної виборчої комісії.

Як писав Styler, журналістка "Сліство.Інфо" Анна Бабінець на своїй сторінці в Facebook повідомила, що у колективі сталася неприємна ситуація, яка пов'язана з грошима, які майже чотири роки тому агентство отримало в якості премії.

Вона розповіла, що в 2015 році команда журналістів проекту отримала премію "Вільна преса Східної Європи-2015" - грошовий приз склав 15 тис. євро.

"Тодішній керівник Слідства.Інфо Дмитро Гнап від імені команди публічно заявив, що ці гроші будуть витрачені на допомогу армії. Днями до мене звернулися колеги з іншого медіа з питанням про долю цих грошей. Весь цей час я була впевнена, що приз справді пішов на армію. Почали розбиратися. З'ясувалося, що премія була перерахована на банківський рахунок Дмитра (можливо, тому, що рахунки ГО "Слідство.Інфо" були відкриті лише в грудні 2015-го, а премія надійшла десь за півроку до цього)", - пояснила вона і додала, що в найближчі дні Дмитро Гнап перерахує кошти, що залишилися на благодійний рахунок ГО "Слідство.Інфо" і команда буде вирішувати самостійно, куди витратити ці гроші.

В свою Чергу Гнап заявив, що залишок від премії в розмірі понад 9 тис. євро є "недоторканним запасом".