"Сила – в единстве". О главных принципах Конгресса местных и региональных властей

О главных принципах Конгресса местных и региональных властей – в блоге для РБК-Украина рассказывает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина подошла к очередному определяющему моменту войны. К новой судьбоносной развилке. Вопрос снова стоит ребром: либо поддаться усталости и потерять все, либо идти до конца и, несмотря ни на что, успешно закончить главное дело нашей жизни – победить агрессора и отстроить страну.

Для нас выбор очевиден. Президент и вся наша команда системно работают, чтобы заручиться широчайшей международной поддержкой в защите государства. И, несмотря на ряд вызовов, нам удалось обеспечить ее постоянство. Открытие переговоров о присоединении к ЕС – самый свежий тому пример. Очень яркий – но далеко не единственный.

Из разных стран нам продолжают поступать новые пакеты оборонной и финансовой помощи. Вместе с партнерами, Украина системно наращивает производство оружия и боеприпасов. Шаг за шагом усиливается экономическое давление на Россию. В частности, недавно согласован 12 санкционный пакет Евросоюза.

Да, нам будет непросто. Но нас ничего не остановит. Потому что мы боремся за жизнь. Поэтому сегодня, как и 24 февраля прошлого года, нам нужна вся мудрость и решительность каждого гражданина. Право на несогласие – один из самых ярких признаков демократии. Диалог нужен. Но единство жизненно необходимо, ведь враг с удовольствием стирает границу между общественной дискуссией и общественным конфликтом.

Совместно мы преодолеем все трудности. Обсудим ошибки, сделаем выводы и откорректируем стратегию.

Все должно быть подчинено единственной цели – победе. Как на национальном уровне, так и на уровне каждого общества. Крайне важно значительно усилить эффективность использования имеющихся ресурсов. И принципиальная идея президента Зеленского относительно постоянного прямого диалога между центральной властью и представителями общин здесь очень актуальна.

Андрей Ермак (фото: prezident gov ua)

Именно эта идея легла в основу создания в начале 2021 года Конгресса местных и региональных властей. Ведь темп и эффективность реформ зависят от качества коммуникации центральной власти с представителями конкретных сел, городов и городков.

С самого начала русского нашествия Конгресс концентрировался на первоочередных задачах обороны, безопасности людей, на решении гуманитарных проблем, обеспеченных жизнедеятельности общин и восстановлении важнейших объектов инфраструктуры. Впоследствии прибавлялось все больше вопросов, связанных с восстановлением освобожденных территорий и стимулированием экономического развития. Очевидно, приоритетное внимание уделяется прифронтовым регионам, наиболее страдающим от российской агрессии.

В сентябре мы запустили новый формат работы – совместные заседания членов Конгресса и его Президиума. Он предполагает расширенный круг участников: представители центральных органов разных ветвей власти, военных администраций, местного самоуправления. Приобщаются и жители общин, и представители местного бизнеса. Это позволяет более глубоко понимать потребности людей. В этом году региональные заседания прошли во всех областях. В пяти регионах (Харьковская, Херсонская, Сумская, Черниговская и Киевская области) именно в этом новом формате.

Приветствуются любые вопросы. Обсуждаются любые проблемы. Люди на местах не просто получают ответ – часто они могут повлиять на формирование системных решений, ведь в работе принимают участие руководители правительства и Верховной рады, министры, народные депутаты, представители других центральных органов власти. К работе Конгресса регулярно приобщаются также иностранные послы – это позволяет обеспечить оперативное оказание зарубежной помощи общинам.

Безопасность и качество предоставляемых людям услуг являются постоянными приоритетами. Энергетический сектор и критическая инфраструктура, образование и здравоохранение.

И, конечно же, ветеранская политика. Воины, их семьи, а также семьи погибших героев очень важны. Беспокойство – это конкретные действия, а не пафосные слова. Все происходит именно в общинах. Поэтому от конкретных людей на местах, в частности представляющих государство, местное самоуправление и общественность, зависит очень многое.

При решении большинства проблем – от процесса мобилизации до помощи вынужденным переселенцам – справедливость повсюду должна быть императивом. Именно поэтому центральным властям важно постоянно знать мнение очень разных людей из всех регионов.

Работа на победу имеет множество составляющих. Успехи фронта зависят от тыла, следовательно, должны укреплять финансовую базу, стимулировать оживление экономической активности, чтобы иметь ресурс для постоянного усиления сил обороны Украины. Для этого кроме восстановления энергетики, мостов, школ, больниц и жилья нужны новые производства. Людям нужна работа и зарплата. Поэтому, с учетом мнения представителей бизнеса, общин и регионов, чиновники наработали решение о стимулах для создания новых и развития уже существующих производств.

Конгресс уже помог решить ряд острых вопросов: увеличение количества укрытий, дополнительное строительство фортификационных сооружений, увеличение групп саперов для скорейшего разминирования, специальные условия кредитования для аграриев, работающих в прифронтовых районах. Совместными усилиями продолжается ликвидация последствий Каховской ГЭС.

Есть много вопросов, на которые удалось найти ответы на уровне отдельного региона или общины. К примеру, восстановление качественного питьевого водоснабжения там, где воды не было годами (Измаилский, Болгарский районы) или помощь с индустриальными парками.

С каждой международной поездки президент Украины привозит принципиальные договоренности, которые мы с членами правительства и общин воплощаем в жизнь. Поэтому в заседаниях Конгресса часто участвуют главы правительств, министры и мэры иностранных городов. Владимир Зеленский настаивает: международная активность по каждому направлению должна превращаться не просто в конкретное действие, а в долгосрочное сотрудничество на всех уровнях. В частности – на уровне конкретных общин.

Владимир Зеленский (фото: prezident gov ua)

Несмотря на войну – величайшую в истории Европы после 1945 года – мы продолжаем административную и другие реформы. С началом переговоров о вступлении в Евросоюз совместно с общинами и регионами мы будем решать еще большее количество задач.

При вступлении в ЕС не просто избежать экономических и социальных потерь. Мы должны получить значительные стимулы для развития. А для этого должны разработать подробные планы и инициативы, которые помогут украинской экономике и регионам органично вписаться в стратегические проекты Евросоюза.

Как сегодня каждый регион и каждая община должны работать на победу, так завтра каждый город и село должны участвовать в совместных проектах развития. Поэтому мы приобщаем людей из каждого уголка страны к разработке важных для всей страны решений.

Ведь наша сила и эффективность в единстве и взаимопомощи. Как писал Иван Багряный: "Самое дорогое сокровище, что человек имеет, — это вера в себя и в себе подобных". Поэтому будем сохранять веру. Продолжим борьбу. Делаем великие дела. Вместе мы можем все.