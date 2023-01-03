Сил достаточно? Что в Минобороны говорят о наступлениях россиян под Бахмутом

На вопрос журналиста, действительно ли россияне исчерпали возможности в наступательных операциях вокруг Бахмута, она ответила: "Сложно делать однозначный прогноз".

"Потому что россияне сегодня подключают помимо регулярных войск и частные армии. Есть информация, что там не только ЧВК "Вагнер" находится, но и другие подразделения, такие как "Патриот". И есть еще третье подразделение нерегулярных войск", - говорит Маляр.

Она объяснила, что необходимо понимать, что у россиян есть огромный человеческий ресурс, который они могут использовать и пытаются привлекать как на регулярной основе, так и в частных армиях.

"Не надо недооценивать ресурс РФ как государства в целом. Возможно, они не в состоянии вести бои с такой интенсивностью как начинали, но у них еще достаточно запаса, чтобы в принципе вести эту войну. Нам никак нельзя расслабляться, видим, какие тяжелые бои продолжаются на Донецком направлении", - подытожила Маляр.

Напомним, сегодня британская разведка опубликовала сводку, в которой отмечено, что период сильнейшего наступления российских сил под Бахмутом уже прошел и дальнейшие успехи РФ в этом районе, по крайней мере, в ближайшее время маловероятны.

Также сообщалось, что российские войска после активных боевых действий на Бахмутском направлении нуждаются в оперативной паузе. Однако руководство РФ не позволит своей армии этого сделать.

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