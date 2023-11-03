У Сил обороны Украины больше образцов вооружения, чем у НАТО, - Генштаб

Военнослужащие Вооруженных сил Украины не имеют проблем с освоением западных артиллерийских систем. Поскольку образцов вооружения у Сил обороны больше, чем у НАТО.

Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Сергей Баранов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью онлайн-проекту KYIV NOT KIEV .

"У нас уже образцов вооружения больше, чем у НАТО. Это создает определенные трудности по логистическому обеспечению, но у нас нет ни одного образца, который мы не можем использовать, обслуживать, совершенствуем. В Украине уникальные люди. У нас нет проблем с изучением, освоением (западных, - ред.) артиллерийских систем", - заявил он.

Баранов добавил, что к учениям на иностранных артсистемах допускаются и опытные артиллеристы, так и недавно мобилизованные бойцы. Он отметил, что срок пребывания на службе не имеет существенного значения для освоения определенного вида вооружения.

"Безусловно, тот, кто уже имеет опыт, осваивает новый образец гораздо легче, потому что физические процессы не отменить. Есть законы физики, которые влияют на полет снаряда. Опытным гораздо легче, но относительно сроков изучения - вообще не вижу проблем. И мобилизованные без проблем все изучают. Главное, это - желание. Все остальное приходит во время тренировок, учений", - пояснил он.

Бригадный генерал также заявил, что темпы и объемы поставок западного вооружения зависят и от успехов артиллеристов на поле боя.

"Кто даст оружие, если мы не сможем им овладеть, поэтому, да, от этого, безусловно, все зависит", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений.

В частности, ВСУ удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области. Также ВСУ преуспели к северо-востоку от железнодорожного пути в районе Клищиевки.

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