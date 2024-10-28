RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

У Сил обороны еще не было боевого контакта с солдатами КНДР, - ОТГ "Северск"

Иллюстративное изображение (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Недавно Главное управление разведки (ГУР) подтвердило переброску части военных Северной Кореи в зону боевых действий в Курской области. Впрочем, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не имели боевого контакта с ними.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Северск" Вадима Мысника в эфире телемарафона.

"Данные разведки такие есть... но пока относительно боевого контакта или пленных у нас нет, пока в настоящее время нет данных по военнослужащим КНДР", - заявил Мысник отвечая на вопрос о том, фиксировали ли Силы обороны присутствие северокорейских военных в зоне оперативной деятельности ОТГ "Северск". 

Отправка военных сил Северной Кореи для поддержки России в войне против Украины

По данным Главного управления разведки Украины, Северная Корея направила в Россию примерно 12 тысяч своих военнослужащих. Часть этих подразделений, по сообщению украинской разведки, уже находится вблизи зон боевых действий Курской области.

Financial Times информировало, что российский диктатор Владимир Путин надеется на участие северокорейских военных, чтобы попытаться вернуть под контроль районы в Курской области, которые сейчас удерживают украинские воины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияКНДР