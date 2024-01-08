Соль не поможет при сильном морозе. Водителям дали важный совет из-за непогоды в Украине

Украину накрыла непогода, на дорогах гололедица. Водителям рекомендуют использовать специальные технические средства, в частности цепи или браслеты противоскольжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Как отмечается, песчано-солевая смесь, используемая для посыпания автодорог, при температуре ниже -15 значительно теряет в своих свойствах.
На этой неделе температура воздуха в области ожидается до -22. Следовательно, дорожное покрытие остается нестабильным.
В этих погодных условиях водителям следует быть максимально внимательными и иметь специальные технические средства, в частности цепи или браслеты противоскольжения. Без необходимости лучше не пользоваться автотранспортом.
При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге обращайтесь на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в понедельник, 8 января, погода в Украине значительно ухудшится.
Синоптики прогнозировали в южных областях гололедицу, налипание мокрого снега, в Одесской области днем порывы ветра 15-20 м/с. А в центральных и восточных областях сильный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах Украины гололедица. Объявлен I уровень опасности, желтый.
В Украине в результате непогоды на утро обесточены сотни абонентов, самая плохая ситуация со светом в Днепропетровской области. Также в регионах есть сбои в работе общественного транспорта, а гололедица и сильный ветер спровоцировали падение деревьев, пробки и аварии.
Что известно о последствиях непогоды в разных городах - читайте в материале РБК-Украина.
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