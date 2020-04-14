Тривожні сигнали: МОЗ запустив аудит системи охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров'я отримує тривожні сигнали з регіонів в рамках аудиту системи охорони здоров'я України. Про це під час брифінгу заявив голова МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я минулого тижня запустив аудит системи охорони здоров'я.

"Крім питань, пов'язаних з COVID-19, який все одно закінчиться, і ми це з вами розуміємо, у нас ще є існування нашої системи охорони здоров'я. І минулого тижня ми почали аудит цієї системи в цілому. Поки можу сказати, що цифри, які ми отримуємо, сигнали, які ми отримуємо з регіонів, - вони тривожні", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус виснажує системи охорони здоров'я у всьому світі. Стрімке зростання затребуваності в медичних закладах та медичних працівників становить небезпеку.

Зазначимо, станом на ранок 14 квітня в Україні підтверджені 3372 випадку коронавіруса. За останню добу виявили 270 нових випадків COVID-19. При цьому за 12 квітня померли 5 хворих пацієнтів. Всього кількість жертв коронавіруса в Україні становить 98 осіб.