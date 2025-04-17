Сигналы из космоса. Ученые обнаружили "следы" жизни на далекой планете

Поиски внеземной жизни

Наблюдения космического телескопа Джеймса Вебба за планетой под названием K2-18 b обнаружили следы химических соединение диметилсульфида (DMS) и диметилдисульфида (DMDS). Эти вещества на Земле вырабатывают только живые организмы.

Их наличие на далекой планете не является доказательством биологической активности пришельцев, но может приблизить ответ на вопрос, есть ли внеземная жизнь во Вселенной.

"Это самое весомое на сегодня доказательство биологической активности за пределами Солнечной системы", - заявил профессор Никку Мадхусудхан, астрофизик из Кембриджского университета, который руководил наблюдениями.

Похожа ли K2-18 b на Землю

K2-18 b расположена в созвездии Льва. Она почти в девять раз массивнее Земли и в 2,6 раза больше. Планета вращается вокруг своей звезды - холодного красного карлика, который вдвое меньше Солнца. K2-18 b находится в 124 световых лет от Земли.

В 2019 году космический телескоп Хаббл обнаружил в атмосфере K2-18 b водяной пар и метан. Тогда ученые объявили планету "наиболее пригодным для жизни миром" за пределами Солнечной системы. Ученые считали, что там может быть глубокий океан.

Иллюстрация того, как может выглядеть планета K2-18 b, находящаяся на расстоянии 124 световых лет от Земли (иллюстрация: NASA, CSA, ESA, J. Olmstead (STScI), N. Madhusudhan (Cambridge University)

Ученые разгадывают "комические сигналы"

Экзопланеты, в частности K2-18 b, расположены очень далеко, поэтому ученые не могут до них добраться. Они узнают их размер, температуру и химический состав, наблюдая, как планета проходит перед своей звездой. Именно так обнаружили следы молекул DMS и DMDS.

"Сигнал был сильный, и если мы действительно обнаружили эти молекулы - это большое достижение", - пояснил Никку Мадхусудхан.

Споры среди ученых

Не все ученые разделяют оптимизм Мадхусудхана. Некоторые указывают, что условия на K2-18 b остаются спорными: планета может быть газовым гигантом или иметь океаны из магмы.

Концентрация DMS и DMDS на K2-18 b в тысячи раз больше, чем на Земле, но результаты еще не окончательные - их достоверность пока не дотягивает до уровня "открытия". Ученые предполагают, что молекулы могли появиться и без жизни, например, из-за вулканов, молний или комет. Но пока ни один из таких процессов не дает убедительного объяснения.

Астроном Кэролайн Морли считает, что настоящим доказательством жизни мог бы стать только сигнал от разумной цивилизации - хотя шанс найти его очень мал.